Узбекистан и Южная Корея будут выпускать шерстяные изделия с примесью синтетики

Опубликовано: 20:52, 15 фев 2023 (UTC+3 MSK)

В Узбекистане откроется новое предприятие по производству смешанных волокон из синтетики и шерсти. Его инвесторами выступят бизнесмены из Южной Кореи.

Узбекистан и Южная Корея организуют совместное производство синтетических волокон из шерсти и гранул.

В рамках переговоров представители корейской стороны посетили место для будущего производства. Там им рассказали о нововведениях, связанных с предприятиями кожевенной, обувной и меховой отрасли. Инвесторам поведали о соответствующих законах и льготах, которые предоставляются для открытия бизнеса.

Стороны рассмотрели и различные подробности, касающиеся создания и запуска СП.

Новое предприятие будет производить синтетическую пряжу из шерсти с примесью синтетики, которая применятся для создания обуви, сидений автомобилей и искусственной кожи, а также мебели.

Ранее "Вестник Кавказа" писал о том, что в Кыргызстане будут производить узбекистанский трикотаж.