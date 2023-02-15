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Узбекистан и Южная Корея будут выпускать шерстяные изделия с примесью синтетики

Узбекистан и Южная Корея будут выпускать шерстяные изделия с примесью синтетики
В Узбекистане откроется новое предприятие по производству смешанных волокон из синтетики и шерсти. Его инвесторами выступят бизнесмены из Южной Кореи.

Узбекистан и Южная Корея организуют совместное производство синтетических волокон из шерсти и гранул. 

В рамках переговоров представители корейской стороны посетили место для будущего производства. Там им рассказали о нововведениях, связанных с предприятиями кожевенной, обувной и меховой отрасли. Инвесторам поведали о соответствующих законах и льготах, которые предоставляются для открытия бизнеса.

Стороны рассмотрели и различные подробности, касающиеся создания и запуска СП. 

Новое предприятие будет производить синтетическую пряжу из шерсти с примесью синтетики, которая применятся для создания обуви, сидений автомобилей и искусственной кожи, а также мебели. 

Ранее "Вестник Кавказа" писал о том, что в Кыргызстане будут производить узбекистанский трикотаж

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