Россия не намерена выходить из ВТО

Опубликовано: 20:50, 15 фев 2023 (UTC+3 MSK)

МИД РФ выступил против выхода России из организации.

Ряд заявлений депутатов Госдумы о выходе России из Всемирной торговой организаций не выявили положительных откликов в МИД РФ.

Как заявил замглавы внешнеполитического ведомства Олег Сыромолотов, слова которого приводит пресс-служба министерства, на сегодняшний день ВТО является важной площадкой, которая позволяет отстаивать интересы страны в мировой торговой системе. По его словам, Россия своим выходом преподнесет подарок "нашим недругам".

Он также добавил, что итогового решения о выходе РФ из Организации пока не было.

Ранее, как сообщал "Вестник Кавказа", российский МИД подверг критике деятельность Евросоюза по зерновой сделке.