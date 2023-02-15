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Россия не намерена выходить из ВТО

Россия не намерена выходить из ВТО
МИД РФ выступил против выхода России из организации.

Ряд заявлений депутатов Госдумы о выходе России из Всемирной торговой организаций не выявили положительных откликов в МИД РФ.

Как заявил замглавы внешнеполитического ведомства Олег Сыромолотов, слова которого приводит пресс-служба министерства, на сегодняшний день ВТО является важной площадкой, которая позволяет отстаивать интересы страны в мировой торговой системе. По его словам, Россия своим выходом преподнесет подарок "нашим недругам".

Он также добавил, что итогового решения о выходе РФ из Организации пока не было.

Ранее, как сообщал "Вестник Кавказа", российский МИД подверг критике деятельность Евросоюза по зерновой сделке.

 

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