Страусов начали разводить на юге Казахстана

Опубликовано: 20:43, 15 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Ферма по выращиванию страусов появилась на юге Казахстана. Ее владелец намерен приступить к поставкам мяса через год. Продаваться будут и страусиные яйца.

Страусиная ферма открылась в Кызылординской области, об этом пишут казахстанские СМИ.

Самых больших птиц планеты будет разводить компания "Абай-Даулет". На ферму уже прибыла первая - экспериментальная - партия из 12 африканских страусов. Владельцы ожидают приезда еще сотни заказанных особей.

Глава компании Мурат Сарсенбаев сообщил, что первые "ласточки", а точнее, страусы, уже приспособились к новому климату и рациону.

Когда появится первая продукция?

Он выразил надежду, что примерно через год ферма сможет продавать страусиное мясо, оно стоит сейчас в районе семи-восьми тысяч тенге ($15-17), передает Sputnik Казахстан.

Что касается страусиных яиц, то купить их сейчас в Кызылординской области невозможно, так как они просто отсутствуют.

Как сообщал "Вестник Кавказа", ранее грузинский оппозиционер Зураб Джапаридзе обратился в Тбилисский зоопарк с просьбой дать ему страуса на время судебного заседания - с помощью птицы он намеревался проиллюстрировать, какую позицию занял, с его точки зрения, суд. Впрочем, руководство зоопарка отказало политику.