Мосбиржа закрылась существенным падением рубля

Опубликовано: 20:15, 15 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Доллар и евро заметно прибывали к закрытию торгов.

Торги на Московской бирже завершились падением рубля на фоне ожидаемых новых санкций и подешевевшей нефти, сообщает пресс-служба биржевого холдинга.

Так, курс американской валюты к концу рабочего дня составил 74,57 рублей, подорожав на 77,25 копейки – впервые с 25 апреля прошлого года.

Евро остановился на отметке в 79,89 рублей, что на 63,75 копейки дороже, чем в момент закрытия предыдущих торгов.

Ранее, как сообщал "Вестник Кавказа", Центробанк опубликовал курсы валют на четверг.