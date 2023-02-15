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Мосбиржа закрылась существенным падением рубля

Мосбиржа закрылась существенным падением рубля
Доллар и евро заметно прибывали к закрытию торгов.

Торги на Московской бирже завершились падением рубля на фоне ожидаемых новых санкций и подешевевшей нефти, сообщает пресс-служба биржевого холдинга.

Так, курс американской валюты к концу рабочего дня составил 74,57 рублей, подорожав на 77,25 копейки – впервые с 25 апреля прошлого года.

Евро остановился на отметке в 79,89 рублей, что на 63,75 копейки дороже, чем в момент закрытия предыдущих торгов.

Ранее, как сообщал "Вестник Кавказа", Центробанк опубликовал курсы валют на четверг.

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