Бастовать в Казахстане станет проще

Опубликовано: 19:08, 15 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Токаев упростил порядок проведения забастовок в Казахстане.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон, связанный с "упрощением порядка разрешения трудовых споров и конфликтов".

В законе говорится об упрощении процедуры проведения забастовок. Как указано в тексте, работодателя обяжут предоставлять помещение для собраний. Также решение по организации забастовки будет приниматься большинством.

Кроме того, введенную в закон "часовую предупредительную забастовку" можно будет проводить в период арбитража. Как прописано в документе, она заявляет о серьезности намерений коллектива. Если предприятие имеет, помимо профсоюза, еще и выборного представителя работника, то в таком случае образовывается единый орган для принятия решения о забастовке.

Еще закон предусматривает введение в состав трудового арбитража членов трехсторонних комиссий по соцпартнерству и регулированию социальных и трудовых отношений, что придаст импульс деятельности института.

Ранее, как сообщал "Вестник Кавказа", в Казахстане утратил силу закон о Елбасы.