Власти РФ согласуют с бизнесом разовую выплату в бюджет со сверхдоходов

Опубликовано: 19:30, 15 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Детали разового платежа со сверхдоходов Минфин РФ собирается обсудить с бизнесом. В ведомстве уверены, что его обязательность станет плюсом для предпринимателей.

Правительство собирается согласовать с представителями крупного бизнеса свою позицию по разовой выплате в бюджет из полученных ранее сверхдоходов, сообщил замглавы Минфина РФ Алексей Сазанов.

По его словам, варианты введения новых налогов или изменения действующих не рассматриваются - форма платежа будет иной, однако какой именно, пока непонятно, как не определены еще способ его расчета и размер.

Сазанов отметил, что правительство не уверено, стоит ли делать платеж обязательным или добровольным.

Замминистра уточнил, что, по его мнению, для самого бизнеса больше подойдет обязательная выплата, передает РИА Новости.

Предложение о выплате со сверхдоходов

Напомним, ранее первый вице-премьер заявил о работе над введением в текущем году выплаты разового добровольного взноса. Андрей Белоусов подчеркнул, что речь идет именно о больших компаниях.

Руководитель РСПП отреагировал на инициативу, указав, что эту меру невозможно будет осуществить в этом. Александр Шохин призвал утвердить такой "непредвиденный налог" законодательно и с 2024 года.

Как сообщал ранее "Вестник Кавказа", нефтегазовые доходы российского бюджета за январь уменьшились на 46% по сравнению с первым месяцем 2022 года.