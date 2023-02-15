5 самых ожидаемых архитектурных проектов на Ближнем Востоке

2023 год обещает быть богатым на реализацию масштабных архитектурных проектов. Пандемия коронавируса повлияла на сроки сдачи многих объектов, например открытие долгожданного Большого египетского музея откладывали уже четырежды.

Ранее "Вестник Кавказа" рассказывал об архитекторе Александре Таманяне, подарившем Армении современную столицу, а также писал, что вскоре в Сочи откроется бесплатный музей архитектуры.

Национальная библиотека Израиля

В этом году обширный архив книг, рукописей и фотографий, содержащихся в Национальной библиотеке Израиля, переедет в новое здание рядом со зданием парламента в Иерусалиме. Вокруг читального зала площадью около 4500 квадратных метров расположены зрительный зал, молодежный центр и различные выставочные площади. Дизайн здания, разработанный швейцарской архитектурной студией Herzog & de Meuron, призван отразить такие ценности "хранилища знаний", как открытость и доступность. Крышу библиотеки, похожую на фрагмент скалы, разрезает огромное круглое окно, а на уровне земли находятся витрины, сквозь которые можно увидеть залы библиотеки с улицы. Строительство началось в 2016 году.

Кампус Академии искусств “Бецалель”

Также в Иерусалиме откроют новый кампус Академии искусств и дизайна “Бецалель”. Расположенное в одном из древнейших районов Иерусалима, Русском подворье, невысокое здание из стекла и бетона площадью 37 тыс. кв. м вместит в себя аудитории, библиотеку, галереи, студии, офисы, кафетерий и магазин. Проект, разрабатываемый японским архитектурным бюро SANAA, был представлен еще в 2013 году, работа по нему идет с 2015 года.

Дом семьи Авраама

В ОАЭ завершится строительство многоконфессионального комплекса, в котором разместятся мечеть, церковь и синагога. Цель этого проекта, который получил название "Дом семьи Авраама" - воздать должное трем авраамическим религиям (христианству, исламу и иудаизму), а также способствовать диалогу и взаимопониманию. Монументальный межконфессиональный комплекс площадью 7700 кв. метров на острове Саадият в Абу-Даби был разработан лондонской архитектурной мастерской Adjaye Associates. Три сооружения кубической формы, каждый из которых имеет уникальные штрихи, объединены садом, кроме того на территории комплекса будет располагаться общий образовательный центр.

Большой египетский музей

Самый долгожданный проект из списка - Большой египетский музей, его строительство затянулось на целых два десятилетия. Комплекс площадью более 480 тыс. кв. м вмещает в себя выставочные и культурные пространства, а также огромный атриум. Треугольные формы на фасаде здания отсылают к пирамидам Гизы, расположенным неподалеку. Это крупнейший в мире археологический комплекс с самой полной коллекцией из 100 тысяч экспонатов, в том числе около 5 тысяч артефактов, когда-то принадлежавших Тутанхамону. Посетителей музея будет встречать статуя Рамзеса II из красного гранита весом в 83 тонны. Строительство проекта, спроектированного архитектурным бюро из Дублина Heneghan Peng Architects, оценивается в $1 млрд.

Международный аэропорт Red Sea

В Саудовской Аравии откроется первый терминал аэропорта на побережье Красного моря. За проект отвечает британская архитектурная студия Foster+Partners. Дизайн авиагавани вдохновлен окружающим пустынным рельефом, но внутри терминалов будет располагаться оазис с живыми растениями. Работа объекта будет обеспечена лишь за счет возобновляемых источников. Расположенный на западном побережье страны аэропорт станет частью туристического мегапроекта Red Sea, первая фаза которого будет завершена в 2024 году. Планируется, что к 2030 году, когда все пять терминалов будут достроены, аэропорт будет принимать до миллиона пассажиров ежегодно. Стоимость его эксплуатации и обслуживания превысит $260 млн.