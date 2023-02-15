Замы двух дагестанских министров лишились своих должностей

Заместители глав Минпромторга и Минэнерго республики уволены с занимаемых постов.
Глава правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов подписал указ об увольнении заместителей министра энергетики и руководителя Минпромторга РД.
С поста замглавы Минпромторга освобожден Рашид Мурзаев, заявление было подписано премьером 8 февраля.
Своей должности 14 февраля лишился первый замглавы Минэнерго и ЖКХ Эфенди Хайдаков.
Ранее, как писал "Вестник Кавказа", Дагестан обзавелся новым министром финансов. Исполняющим обязанности главы ведомства стал Шамиль Дабишев.