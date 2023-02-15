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Замы двух дагестанских министров лишились своих должностей

Замы двух дагестанских министров лишились своих должностей
Заместители глав Минпромторга и Минэнерго республики уволены с занимаемых постов.

Глава правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов подписал указ об увольнении заместителей министра энергетики и руководителя Минпромторга РД.

С поста замглавы Минпромторга освобожден Рашид Мурзаев, заявление было подписано премьером 8 февраля.

Своей должности 14 февраля лишился первый замглавы Минэнерго и ЖКХ Эфенди Хайдаков.

Ранее, как писал "Вестник Кавказа", Дагестан обзавелся новым министром финансов. Исполняющим обязанности главы ведомства стал Шамиль Дабишев.

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