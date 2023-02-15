Три человека травмированы после падения лифта в Батуми

Опубликовано: 18:27, 15 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Обрушение лифта произошло в жилом доме в столице Аджарии. Пострадали три человека, в том числе у одной женщины сломаны ноги. Известна предварительная причина ЧП.

Лифт упал вместе с пассажирами в жилом доме в Батуми (Аджария), о ЧП сообщают грузинские СМИ.

По предварительным данным, машина не выдержала превышения допустимой нагрузки - внутрь одновременно вошли шесть человек, и лифт сорвался.

Пострадавшие

В результате у пожилой пассажирки обнаружили переломы ног, ей потребуется операция. Еще два человека получили легкие травмы.

Причина ЧП

Правоохранительные органы проведут экспертизу, по ее результатам станет известна точная причина инцидента.

Как сообщал "Вестник Кавказа", в начале января в жилом доме в Тбилиси также обрушился лифт. Тогда тоже пострадали три человека, один из них находился в тяжелом состоянии.