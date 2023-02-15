Иранские пограничники поймали контрабандистов с золотом почти на $12 млн

Опубликовано: 17:58, 15 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Группа контрабандистов совершила попытку нелегально ввезти в Иран крупную партию золота в виде слитков. Однако пограничники пресекли преступление.

Слитки золота на более чем $11,8 млн пытались ввезти контрабандисты в Иран, рассказал глава погранвойск Исламской Республики Ахмад Али Гударзи.

По его словам, пограничники задержали трех преступников в остане Западный Азербайджан, передает Tasnim.

У злоумышленников нашли золотые слитки общим весом 25 кг.

Как сообщал "Вестник Кавказа", ранее Военно-морские силы КСИР задержали суда с контрабандным топливом в Персидском заливе.