Иранские пограничники поймали контрабандистов с золотом почти на $12 млн

Группа контрабандистов совершила попытку нелегально ввезти в Иран крупную партию золота в виде слитков. Однако пограничники пресекли преступление.
Слитки золота на более чем $11,8 млн пытались ввезти контрабандисты в Иран, рассказал глава погранвойск Исламской Республики Ахмад Али Гударзи.
По его словам, пограничники задержали трех преступников в остане Западный Азербайджан, передает Tasnim.
У злоумышленников нашли золотые слитки общим весом 25 кг.
Как сообщал "Вестник Кавказа", ранее Военно-морские силы КСИР задержали суда с контрабандным топливом в Персидском заливе.