Ставропольский педагог поднялся на Килиманджаро

Опубликовано: 17:41, 15 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Флаги России и Кисловодска оказались на самой высокой вершине Африки - горе Килиманджаро, на которую которой взошел учитель из Ставропольского края.

Преподаватель и спортсмен Евгений Савенко развернул два флага - Кисловодска и Российской Федерации - на горе Килиманджаро, восхождение на которую он совершил, заявили в городской администрации.

Мастер спорта, Савенко преподает в образовательном учреждении военно-патриотического воспитания, поведал градоначальник Евгений Моисеев.

Он добавил, что свой поступок Савенко посвятил учителям. Моисеев напомнил, что текущий год в России стал Годом педагога.

О горе Килиманджаро

Килиманджаро - стратовулкан, он расположен в Танзании. Это самая высокая точка Африки, которая достигает 5895 м.

На Килиманджаро дважды поднимался знаменитый русский путешественник Федор Конюхов.

Как сообщал "Вестник Кавказа", ранее генсекретарь Федерации альпинизма Азербайджана Исрафил Ашурлы покорил гору-восьмитысячник Броуд Пик в Пакистане. На ее вершине он раскрыл флаг Азербайджана.