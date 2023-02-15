UFC может лишиться Махачева

Опубликовано: 17:20, 15 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Чемпиона UFC в легком весе могут отстранить на два года.

Российский чемпион-легковес UFC Ислам Махачев может лишиться спортивной деятельности на два года за нарушение антидопинговых правил.

Как пишет Sportskeeda, спортсмен использовал запрещенную капельницу перед недавним поединком против австралийца Александром Волкановски.

Стоит отметить, что Американское антидопинговое агентство уже заявило о своей готовности рассмотреть дело, связанное с россиянином.

Добавим, что капельница, восстанавливающая водный баланс после весовой сгонки, запрещена из-за обладания сокрытия следов допинга.

Ранее, как сообщал "Вестник Кавказа", Махачев защитил свой чемпионский пояс 12 февраля, одолев Александра Волкановски судейским решением.