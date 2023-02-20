Масленица: с чем есть блины?

Масленица в 2023 году в России будет отмечаться с 20 по 26 февраля. Некогда языческий праздник стал для многих символом окончания зимы, а блины - главным угощением этой недели.

Ранее "Вестник Кавказа" рассказывал, чем грозит "блинный передоз" на Масленицу, а также писал об одном условии, при котором блины не навредят здоровью.

Блины, пока не включенные в список ЮНЕСКО, - традиционное блюдо русской кухни. А масленичная неделя без блинов немыслима.

Толстые или тонкие?

На Масленицу россияне с успехом пекут как толстые дрожжевые блины, так и более простые в приготовлении тонкие блинчики. Здесь вкусы и взгляды разнятся: одни считают, что только пышные дрожжевые блины имеют право называться блинами, другие выбирают тонкие блинчики, в том числе и потому, что в них удобнее заворачивать разнообразную начинку. Рецептов блинов существует великое множество. Классикой остается румяный дрожжевой блин, смазанный сливочным маслом. Но Масленица сегодня - гастрономический праздник, и блины на столе могут быть самые разные, главное, чтобы они были вкусными.

Сладкие

И дети, и взрослые одинаково любят сладкие блины. Добавить к румяному блину можно мед, сгущенное молоко, любимое варенье. В средней полосе России чаще выбирают клубничное или сливовое варенье, на Кавказе - варенье из фейхоа и инжира. Также блины можно есть с шоколадной пастой, мороженным, свежими ягодами.

Белые

Блин со сметаной - одна из самым популярных комбинаций. Холодный кисломолочный продукт прекрасно оттеняет сладость горячего теста. Сметана - незаменимый и универсальный масленичный продукт, который помогает оттенять вкус других начинок. В блинчик можно завернуть и творог. Такое угощение будет и вкусным, и полезным, особенно для маленьких гурманов.

Сытные

Начинка мясных блинов меняется от региона к региону. Где-то в блинчики заворачивают рубленую курицу, где-то баранину, где-то - оленину. Обжаренный фарш можно смешивать с луком, овощами, крупами. Также можно приготовить блины с ливером, чаще всего в рецептах фигурируют печень и почки.

Рыбные

Говоря о Масленице, нельзя не сказать о блинах с икрой. Икра может быть какой угодно: деликатесной черной, популярной красной, демократичной "золотой" (икра судака, сельди, трески, мойвы).

Также традиционным масленичным угощением служат блины с рыбой. И здесь также не стоит ограничиваться рыбой семейства лососевых. Прекрасным гастрономическим сочетанием станут блины с солеными селедкой, сардинами, даже килькой. Именно такой блин сооружал себе чеховский Подтыкин.

Блины были поджаристые, пористые, пухлые, как плечо купеческой дочки... Подтыкин приятно улыбнулся, икнул от восторга и облил их горячим маслом. Засим, как бы разжигая свой аппетит и наслаждаясь предвкушением, он медленно, с расстановкой обмазал их икрой. Места, на которые не попала икра, он облил сметаной... Оставалось теперь только есть, не правда ли? <…> Подумав немного, он положил на блины самый жирный кусок семги, кильку и сардинку

- писал Чехов.

Альтернативные

Блины сами по себе обладают достаточно мягким и нейтральным вкусом, сделанные из муки, они сочетаются с огромным количеством продуктов. На Масленицу нет правил! Заворачивайте в блины капусту, брынзу с оливками или курагу. Главное, чтобы блины елись с удовольствием.

В Москве в этом году масленичный фестиваль пройдет на ВДНХ 25-26 февраля.