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Курс доллара на завтра закрепился на отметке в 74,21 рубля

Курс доллара на завтра закрепился на отметке в 74,21 рубля
Банк России озвучил официальные курсы основных валют на завтра – все они сегодня показали заметный рост.

Курсы валют сегодня в ходе торгов показывают уверенный рост.

Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на завтра, четверг, 16 февраля, вырос на 34,32 копейки, до 74,2077 рубля, евро - на 22,99 копейки, до 79,5654 рубля, передает РИА Новости.

Окреп и китайский юань – он подорожал на 2,46 копейки, до 10,8473 рубля, сообщили в финансовом регуляторе.

Напомним, сегодня в ходе утренних торгов на Московской бирже доллар преодолел психологическую отметку в 74 рубля.

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