В Турции произошло два землетрясения за две минуты

Опубликовано: 15:58, 15 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Территорию Турции потрясло два землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6.

Два двухминутных землетрясения произошли в Турции магнитудой 7,7 и 7,6 соответственно. Затем было зафиксировано 394 афтершока.

Об этом сообщил представитель департамента по чрезвычайным ситуациям Турции, уточнив, что в результате сейсмособытий почва сместилась на 7,3 м. Он также отметил, что эпицентр землетрясений находился на глубине 8,5 и 10 км.

Чиновник подчеркнул, что землетрясения воздействовали на территорию площадью 111 тыс кв км.

Ранее «Вестник Кавказа» писал о том, что ВОЗ назвал землетрясения в Турции и Сирии катастрофой столетия.