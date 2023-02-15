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В Турции произошло два землетрясения за две минуты

В Турции произошло два землетрясения за две минуты
Территорию Турции потрясло два землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6.

Два двухминутных землетрясения произошли в Турции магнитудой 7,7 и 7,6 соответственно. Затем было зафиксировано 394 афтершока.

Об этом сообщил представитель департамента по чрезвычайным ситуациям Турции, уточнив, что в результате сейсмособытий почва сместилась на 7,3 м. Он также отметил, что эпицентр землетрясений находился на глубине 8,5 и 10 км.

Чиновник подчеркнул, что землетрясения воздействовали на территорию площадью 111 тыс кв км.

Ранее «Вестник Кавказа» писал о том, что ВОЗ назвал землетрясения в Турции и Сирии катастрофой столетия.

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