Казахстан отказался от Елбасы

Опубликовано: 15:46, 15 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Закон о первом президенте Казахстана окончательно утратил силу – соответствующий документ сегодня подписал действующий президент страны.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня подписал конституционный закон страны "О признании утратившим силу Конституционного закона Республики Казахстан "О Первом Президенте Республики Казахстан – Елбасы", сообщила сегодня пресс-служба Акорды.

Ранее в январе за признание закона утратившим силу проголосовали на совместном заседании палат депутаты парламента Казахстана. В ходе заседания было отмечено, что сейчас отсутствует конституционно-правовая основа для регулирования статуса и полномочий первого президента на уровне отдельного конституционного закона, передает Sputnik Казахстан.

В изменения вошло и исключение из основного закона страны всех упоминаний о первом президенте страны.

Ранее "Вестник Кавказа" писал о том, что правительством страны была переименована Государственная стипендия имени первого президента Казахстана, лидера нации Нурсултана Назарбаева в области культуры.