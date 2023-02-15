Землетрясение в Турции. Часть 2: Диярбакыр и Шанлыурфа

6 февраля Турция пережила самое крупное стихийное бедствие в XXI веке и одно из трех тяжелейших за последние 100 лет. Два мощных подземных толчка магнитудой 7,7 балла превратили в руины целые города на юго-востоке страны. В этой статье рассмотрим города, которые исторически связаны с местами проживания курдов.

Часть 1: Газиантеп, Кахраманмараш, Адана

Когда в Турции говорят о курдах, то в первую очередь вспоминают два крупных города – Диярбакыр и Шанлыурфа. После Газиантепа их провинции являются самыми населенными в восточной Турции, в каждой почти по 2 млн человек. Оба города сильно пострадали в результате рекордных для Турции в XXI веке землетрясений, случившихся 6 февраля 2023 года.

Диярбакыр

Большинство населения Диярбакыра составляют курды, хотя здесь проживают также мусульмане-алевиты, курды-езиды и христиане. Этот город называют неофициальной столицей "Курдистана", образования, которое курдские боевики из РПК хотят создать за счет территорий Турции, Сирии, Ирана и Ирака.

Диярбакыр - это историческая столица курдов. В 1001 году здесь находилась резиденция курдской династии Марванидов. В состав Турции Диярбакыр вошел в 1534 году, при Сулеймане Великолепном.

Диярбакыр известен гигантскими базальтовыми стенами. Объект входит в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Он построен в IV веке до нашей эры римским императором Констанцием II, впоследствии модифицирован и укреплен турками-сельджуками. В результате землетрясения часть зубцов обрушилась и образовалась брешь в одной из стен. Однако в целом крепость сохранилась. Как пишут эксперты, "древние умели строить".

Шанлыурфа

В Шанлыурфа живет смешанное курдское и арабское население. Название города и провинции часто сокращают до "Урфа". Провинция выделяется особой культурой. Именно здесь готовят знаменитый Урфа-кебаб. Именно здесь родился король турецкой эстрады Ибрагим Татлысес (своими певцами, кстати, славится и Диярбакыр - оттуда происходит, например, Махсум Гырмызыгюль). История и культура этого региона чрезвычайно глубока.

В Шанлыурфа располагается один из самых старых памятников человеческой истории - Гобекли-Тепе. Храмовый комлекс датируется 9 тысячелетием до нашей эры и находится в 40 км от города. Гобекли-тепе гораздо древнее Стоунхенджа и египетских пирамид. В отличие от более поздних крепостей, этот комплекс совсем не пострадал во время землетрясения. Священные каменные стелы не обрушились.

Урфу контролировали в разное время хурриты, хетты и даже Александр Македонский, чей полководец дал городу названия Эдесса.

Экономика

В экономическом плане, в особенности по уровню жизни, Диярбакыр и Шанлыурфа сильно уступают развитым индустриальным западным провинциям. Некоторые жители города Шанлыурфа настолько бедны, что до сих пор живут в домах-пещерах, вырытых в склоне горы. По общим показателям ВВП две провинции все-таки находятся выше средней отметки – 21 и 23 места из 80.

До землетрясения Диярбакыр входил в число постоянно растущих городов Турции. Он один из лидеров в национальной горнодобывающей промышленности: здесь есть медные рудники и даже источники нефти. Экономика провинции держится на плодородных землях и сельском хозяйстве. Исторически Диярбакыр был родиной пшеницы и кунжута, которые хранили на складах, укрывая соломой и ветками. Такая техника позволяла сохранять пшеницу до 10 лет.

Несмотря на низкий уровень жизни, в Диярбакыре есть крупный аэропорт и одни из самых рейтинговых университетов в регионе, как Университет Дикле. Стоит добавить, что город является важной точкой притяжения для туризма и инвестиций в недвижимость.

Что касается Урфы, то она известна как центр производства обуви в регионе. Здесь работает фабрика крупного стамбульского ритейлера FLО, которая в год производит до 2 млн пар обуви в год. По словам губернатора провинции Абдуллы Эрина, к 2023 году планировалось открыть еще около 13 обувных фабрик, на которых будет работать до 20 тыс человек и производиться 30 млн пар обуви ежегодно. Увы, землетрясение внесло свои коррективы.

Как и Газиантеп, Урфа славится производством фисташек, но уступает ему по объемам переработки.

Помимо древности и курдского фактора можно добавить, что эти провинции наравне с другими восточными стали прибежищем для сирийских беженцев. В Шанлыурфе сирийцы составляют почти половину населения.

Ранее "Вестник Кавказа" сообщал, что каждое из двух разрушительных землетрясений 6 февраля продолжалось в течение 2 минут.