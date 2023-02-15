Пожары в России за год унесли жизни 7 тыс человек

Опубликовано: 14:26, 15 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Всего в 2022 году в РФ произошло свыше 350 тыс техногенных пожаров.

В 2022 году в результате пожаров в России погибли более 7 тыс человек. Об этом заявил глава МЧС Александр Куренков, выступая 15 февраля на расширенной коллегии министерства.

Он также сообщил, что в том году случилось свыше 350 тыс техногенных пожаров. Глава министерства отметил, что это на 10%, чем за 2021 год.

Помимо этого, он рассказал, что из-за паводков, которые охватили 64 региона страны, оказались подтоплены более 4,5 тыс жилых домов. Всего произошло более 20 чрезвычайных ситуаций.

Напомним, как сообщал ранее "Вестник Кавказа", в 2022 году площадь пожаров в России уменьшилась на 9,8%, до 252 тыс кв метров. Количество чрезвычайных ситуаций снизилось по сравнению с 2021 годом на 38%.