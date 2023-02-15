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Каспийских тюленей ждет поголовная перепись

Каспийских тюленей ждет поголовная перепись
Минприроды России решило пересчитать поголовно каспийских тюленей после участившихся случаев гибели краснокнижных животных.

В министерстве природных ресурсов и экологии России проведут учет численности каспийских тюленей, он пройдет в конце февраля – начале марта.

Решение было принято из-за участившихся случаев гибели редких животных, которых находят на побережье моря, к тому же этот период наиболее эффективен для подсчета: тюлени обычно размножаются в российских территориальных водах, где формируется наиболее толстый ледовый покров, уточнили в министерстве, передает РИА Новости.

Считать животных будут не только с суши, но и с воздуха – с помощью БПЛА и самолета, оснащенного нужной аппаратурой. Будет исследована и среда их обитания, а особое внимание ученые обратят районы природных выбросов газа.

Такой мониторинг нужен для того, чтобы увидеть изменения популяций каспийского тюленя и других животных, обитающих в этой зоне, поведал глава Минприроды России Александр Козлов.

Напомним, как писал "Вестник Кавказа", причиной гибели каспийских тюленей занимались различные ведомства, а ученые Института экологии и устойчивого развития Дагестанского государственного университета даже обнаружили в организме погибших животных вирус птичьего гриппа, однако последующая тщательная проверка, проведенная специалистами Россельхознадзора, не подтвердила эту версию, как и другие инфекционные заболевания животных.

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