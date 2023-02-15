В Дагестане перехватили тайных осетров

Опубликовано: 13:21, 15 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Контрабандисты пытались перевезти 850 кг осетра в Дагестане. Сумма ущерба государству составила 35 млн рублей.

Дагестанские пограничники в Тарумовском районе задержали грузовик при досмотре которого, в его кузове был найден тайник с 850 кг рыбы порода «русский осетр». Цена ущерба составляла 35 млн рублей.

Региональным погрануправлением установлено, что рыба была добыта незаконно. По факту возбуждено уголовное дело.

Ранее «Вестник Кавказа» писал о том, что в Ингушетии расследуют дело о махинациях.