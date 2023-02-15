Ростовские наборы правильного питания оказались опасными

Опубликовано: 12:56, 15 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Ростовские "наборы правильного питания", распространяемые одним из предприятий, оказались не только неправильными, но и опасными для отравившихся ими ростовчан.

На Дону более полусотни человек отравились едой из "наборов правильного питания" торговой марки GOOD FOOD, распространяемых по доставке, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

У всех заболевших – симптомы заболевания острым гастроэнтеритом, все они ели продукты из наборов. В региональном Роспотребнадзоре уже начато санитарно-эпидемиологическое расследование, проверку предприятия провела и прокуратура Ростовской области, передает "АиФ-Ростов".

Первые итоги расследования показали, что на предприятии грубо нарушались требования законодательства, выразившиеся в несоблюдении поточности технологического процесса, использовании в производстве сырья неясного происхождения, а также в отсутствии личных медицинских книжек у сотрудников, - рассказали в ведомстве.

Работа организации приостановлена, возбуждено административное дело, а руководству компании предстоит ответить за нарушения в суде.

Ранее "Вестник Кавказа" писал о том, что донской Таганрог попал в криминальные сводки после того, как полицейские задержали четырех его жителей, которых подозревают в разбойных нападениях на магазины города.