В Узбекистане начал летать лоукостер Centrum Air

Опубликовано: 12:51, 15 фев 2023 (UTC+3 MSK)

В Узбекистане состоялся первый полет самолета нового перевозчика, лайнер доставил пассажиров в Фергану из Ташкента.

Бюджетная узбекская авиакомпания Centrum Air 15 февраля успешно выполнила свой первый рейс, самолет вылетел из Ташкента и приземлился в Фергане.

Разрешение на перевозку пассажиров лоукостер получил в январе этого года. Первый полет по маршруту Ташкент - Фергана состоялся сегодня, лайнер в 09:52 прибыл в Фергану. В аэропорту его встретили традиционной водной аркой. Первый рейс Centrum Air перевез 86 пассажиров.

Всего в распоряжении нового лоукостера два Airbus A320. В пятницу будут запущены рейсы между Ташкентом и Ургенчем, информирует Uzbekistan Airports.

Ранее «Вестник Кавказа» сообщал, что весной прямые рейсы свяжут Ташкент с Миланом, Парижем и Варшавой.