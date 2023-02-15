Группа грузинских спасателей в составе 85 человек летит в Турции, сообщили в службе по управлению чрезвычайными ситуациями Грузии.
Там они заменят своих коллег, которые вот уже неделю работают на территориях, пострадавших от разрушительных землетрясений 6 февраля.
Первая группа спасателей из Грузии численностью 60 человек отправилась в Турцию 7 февраля, а уже на следующей день к ним присоединились еще 40 спасателей.
В службе по управлению ЧС отметили, что в новую группу вошли спасатели, которые ранее прошли переподготовку для осуществления спасательных мероприятий и ликвидаций последствий землетрясений.
Напомним, как сообщал ранее "Вестник Кавказа", Турцию на прошлой неделе потрясло несколько землетрясений. Их жертвами стали по меньшей мере 35 тыс человек, в соседней Сирии погибло 5 тыс.
В Турцию летит новая группа спасателей из Грузии
Группа грузинских спасателей в составе 85 человек летит в Турции, сообщили в службе по управлению чрезвычайными ситуациями Грузии.