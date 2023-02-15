Зачем "правая рука" Пашиняна прилетел в Турцию? 

В Турцию прибыл министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян. Формально – для встречи с армянскими спасателями, разбирающими завалы в пострадавших от землетрясения турецких провинциях, а также для переговоров с главой МИД Мевлютом Чавушоглу. Но каковы скрытые мотивы Еревана в этом визите "правой руки" премьера Никола Пашиняна в Турцию?

Сегодня в Турцию впервые за 8,5 лет прибыл с визитом глава МИД Армении – Арарат Мирзоян прилетел в республику, чтобы встретиться с армянскими спасателями, участвующими в ликвидации последствий землетрясения в провинциях Кахраманмараш и Адыяман, а также провести переговоры с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу. Еще недавно Ереван отвергал возможность встреч на высоком уровне в Турции, ограничиваясь переговорами спецпредставителей двух государств – что же изменилось в армянской политике? Каких целей намерены достичь власти Армении на турецком направлении?

Армяно-турецкая предыстория

В последний раз до сегодняшнего дня глава МИД РА прилетал в Турцию в конце августа 2014 года, то есть еще при господстве в Армении "партии войны" Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна. Тогда в Анкару по приглашению турецких властей прибыл министр Давид Налбандян – для участия в инаугурации президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Тот визит был подтверждением настроя Эрдогана на ратификацию армяно-турецких протоколов 2009 года, не утвержденных из-за внесения Ереваном односторонних ограничений и предварительных условий. Впрочем, никакого эффекта от присутствия Налбандяна в Анкаре не было, и спустя полгода армянские власти отозвали протоколы из парламента.

Еще через три года, весной 2018 года, в Армении путем революции сменилась власть, и новое руководство во главе с премьер-министром Николом Пашиняном в течение 2,5 лет, вплоть до разгрома армянских оккупационных войск в Карабахской войне, не могло определиться с политикой по отношению к Турции. С одной стороны, новый Ереван сохранил все претензии прежних властей, от односторонней трактовки трагических событий 1915 года до территориальных притязаний на Карс и другие турецкие земли. С другой стороны, команда Пашиняна взяла курс на отдаление от России и сближение с Западом, и примирение с Турцией как членом НАТО выглядело для нее логичным шагом.

В течение всего финального 44-дневного акта Карабахской войны Армения непрерывно распространяла фейки об участии Турции в боевых действиях на стороне Азербайджана, однако вместе с капитуляцией Еревана в ночь на 10 ноября 2020 года и принуждением армянских властей к миру произошел определенный перелом и в подходе команды Пашиняна к вопросу нормализации отношений с Турцией. Потерпев сокрушительное поражение от Азербайджана, правящий режим Армении начал искать, где он мог бы победить хоть кого-нибудь в сколь угодно малом масштабе. Отсюда, например, укрепление связей с Францией ("у нас новый надежный союзник – это победа!") и введение в республику Миссии наблюдателей ЕС ("нас защищает Евросоюз – это победа!"), и сюда же входит желание Еревана наладить контакты с Анкарой. "Победой" для Армении здесь стала бы нормализация отношений без привязки к армяно-азербайджанскому вопросу.

Позиция Турции и взгляд на нее из Армении

Турция всегда выражала готовность к восстановлению дипломатических отношений с Арменией при выполнении единственного условия – восстановления Арменией дипломатических отношений с Азербайджаном. Анкара изначально прервала контакты с Ереваном и заблокировала армяно-турецкую границу в 1993 году из-за оккупации армянскими войсками территорий Азербайджана, используя эти политические и геоэкономические инструменты для давления на оккупанта. Турцию, безусловно, раздражают и националистический подход властей Армении к трагическим событиям 1915 года, и их нежелание ратифицировать Карсский договор 1921 года, но власти республики на протяжении 30 лет подчеркивали, что для возобновления нормальных контактов с Ереваном им достаточно полноценного мира между Арменией и Азербайджаном.

После того, как Армения проиграла в Карабахской войне и армяно-азербайджанский конфликт отправился в прошлое, команда Пашиняна решила, что теперь единственное условие Турции выполнено и Ереван вправе требовать немедленного восстановления дипломатических отношений. Разумеется, это была не более чем лукавая игра словами, традиционная для властей Армении, ведь после поражения они взяли курс на реванш и новую войну с Азербайджаном, саботировали выполнение своих обязательств по трехсторонним документам, подписанным с участием России, усилили вооружение карабахских сепаратистов и поиск внешних игроков, готовых поддержать всплеск насилия на Южном Кавказе. Но армянские политики с тех пор обращаются к Анкаре с одной и той же формулировкой: "Мы больше не воюем с Баку, откройте границу!".

В Турции, конечно, прекрасно знают о подлинном положении дел в армяно-азербайджанских отношениях, а потому, солидарно с Азербайджаном и Россией, настаивают на скорейшем подписании мирного договора между Ереваном и Баку. Нет мирного договора с Азербайджаном – нет открытой турецкой границы. При этом команда Пашиняна в последние месяцы только укрепила противодействие мирным процессам, в особенности после того, как гражданская акция азербайджанских экоактивистов у Лачинской дороги сделала невозможным ввоз в Карабах оружия и боевиков из Армении. Акция стала еще одним поражением армянских властей, и Еревану пришлось удвоить усилия по поиску каких угодно малых побед. Мир с Азербайджаном, увы, Пашинян и его люди все еще не рассматривают как победу, хотя речь идет о win-win ситуации.

Подход Армении к землетрясению в Турции

На описанном выше фоне необходимо рассматривать поведение Армении после того, как произошло катастрофическое землетрясение в Турции и Сирии 2023 года. Турция попала в страшную беду, и на помощь ей немедленно пришли все ее подлинные союзники и партнеры, в первую очередь Азербайджан и Россия, а для Армении появилась возможность наконец-то на деле, а не на словах проявить свою настроенность на нормализацию отношений с Турцией. Поэтому вскоре после выражения соболезнований Ереван направил в пострадавшие турецкие провинции гуманитарную помощь и силы МЧС. Турция, разумеется, приняла и то и другое, поскольку, как уже было сказано, она в целом готова к нормальным контактам с Арменией и в двустороннем плане не имеет к ней претензий, только в международном.

Вроде бы вырисовывается совершенно естественная картина: страна, предъявляющая претензии к другой стране, откладывает эти претензии в сторону и помогает пострадавшему соседу справиться с национальной трагедией, тем самым показывая свою человечность. Более того, Ереван соглашается на визит министра иностранных дел в Турцию, что ранее отказывался даже обсуждать, то есть еще больше демонстрирует, что он сам совершает шаги навстречу Анкаре, не требуя, как в прошлом, чтобы первыми инициативу проявляли другие. Но дело, как обычно, в нюансах.

Главное и единственное, в чем хочет победить Армения на турецком направлении, – это открытие границы. Российско-грузинский опыт свидетельствует, что страны могут прекрасно контактировать и без малейшего шанса на восстановление дипломатических отношений, а вот без транспортного и торгового взаимодействия это невозможно. Турция в качестве цены за открытие границы называет все тот же мир с Азербайджаном, но Армения эту цену платить не хочет. Сейчас можно было бы подумать, что Ереван предложит свою помощь в Кахраманмараше и Адыямане в качестве альтернативной платы – "Мы помогли вам, теперь вы помогите нам", но в реальности она является лишь поводом. Армения готова поставлять гуманитарную помощь в Турцию неопределенно долго, ничего не требуя взамен и даже подчеркивая, что никакого ответа и не требуется.

Все дело в том, как именно Армения везет гуманитарную помощь в Турцию. Для ее оперативного получения турецкие власти открыли один из погранпереходов на армяно-турецкой границе. То есть первый же автопоезд на прошлой неделе де-факто разблокировал границу, к чему и стремились власти Армении 2 с лишним года после конца Карабахской войны. И теперь задача Еревана – не допустить, чтобы погранпереход вновь закрылся. Поэтому за первым автопоездом с помощью Армения снарядила второй и третий и будет продолжать в том же духе: пока Турция пропускает эти машины по кратчайшему пути, граница остается открытой. Пусть в одном месте, пусть по экстренным причинам, но открытой.

Следующей задачей Еревана будет превращение этого маршрута транспортного сообщения между Арменией и Турцией в привычный – чтобы команда Никола Пашиняна могла сказать: "Мы долгое время ездим через этот погранпереход, турецкие власти сами его открыли, и теперь уже нет смысла его блокировать. Открытие границы состоялось, давайте теперь обсуждать расширение числа КПП". Возможно, именно с этой целью Арарат Мирзоян будет встречаться сегодня с Мевлютом Чавушоглу. Ереван хочет как можно скорее закрепить свою "победу".

Как ответит на это Анкара, спрогнозировать не так сложно. Чавушоглу наверняка поблагодарит Мирзояна за помощь и спасателей, но подчеркнет, что на повестке дня турецко-армянской нормализации по-прежнему остается армяно-азербайджанское урегулирование, и если власти Армении хотят, чтобы турецкая граница оставалась открытой не только для гуманитарной помощи, им следует для начала подписать мирный договор с Азербайджаном. Поэтому можно предположить, что после сегодняшнего визита главы МИД Армении в Турцию армянская помощь пострадавшим провинциям иссякнет.