В Ингушетии расследуют дело о миллиардных махинациях

Опубликовано: 11:10, 15 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Социальные службы Ингушетии незаконно оформляли социальные выплаты, государству нанесен многомиллиардный ущерб.

Ингушские правоохранители выявили многочисленные факты незаконного начисления социальных выплат людям, не имеющим права на них, сообщили в пресс-службе УФСБ по региону.

Коррупционная схема подразумевала такие выплаты в ущерб льготникам для тех, кто не имел на это законных оснований, а материальный урон, нанесенный государству, специалисты оценивают в сумму как минимум более 2 млрд рублей, рассказал сотрудник пресс-службы, передает "Интерфакс".

По факту финансовых махинаций возбуждено уголовное дело, региональное управление ФСБ РФ совместно с МВД России и во взаимодействии с руководством региона проводит оперативно-розыскные мероприятия по фактам коррупции.

Ранее "Вестник Кавказа" сообщал о том, что в тройку самых коррумпированных регионов России вошел Ставропольский край, уступив сомнительное лидерство лишь Москве и Татарстану.