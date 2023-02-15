Ван И провел неожиданную встречу в Узбекистане

Опубликовано: 10:52, 15 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Власти Узбекистана удачно воспользовались тем, что в Ташкенте оказался Ван И - его самолет приземлился в Узбекистане по техническим причинам.

В Ташкенте ранним утром состоялась встреча главы канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Компартии Китая, члена Политбюро Вана И с исполняющим обязанности министра иностранных дел Узбекистана Бахтиером Саидовым. Встреча не планировалась заранее и состоялась благодаря тому, что самолет, на котором Ван И летел в Европу, по техническим причинам приземлился в узбекской столице.

Встреча дипломатов прошла в аэропорту. Ван И и Бахтиер Саидов обсудили дальнейший план контактов между двумя странами на высоком уровне. Также стороны подтвердили настрой на совместную реализацию договоренностей, ранее достигнутых лидерами Китая и Узбекистана, передает агентство «Синьхуа».

Кроме того, на встрече было выражено стремление содействовать развитию китайско-узбекского сотрудничества и сотрудничества Китая с Центральной Азией в целом.

Как сообщил по итогу встречи и.о. главы МИД Узбекистана, стороны обозначили приоритеты по развитию взаимовыгодного сотрудничества в 2023 году.

Узбекистан и Китай успешно сотрудничают в различных сферах. Как ранее сообщал «Вестник Кавказа», китайская компания построит три канатные дороги на курортах Кашкадарьи.