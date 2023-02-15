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СМИ: юго-восток Турции продолжает трясти

СМИ: юго-восток Турции продолжает трясти
В эпицентре мощных разрушительных землетрясений, потрясших юго-восток Турции, сегодня был зафиксирован новый сильный афтершок.

Сейсмологи сегодня зафиксировали новый афтершок в турецкой провинции Кахраманмараш, ставшей эпицентром разрушительных землетрясений, потрясших юго-восток Турции полутора неделями ранее, сообщает турецкий телеканал TRT Haber.

"Афтершок магнитудой 4,6 произошел в Кахраманмараше", - сообщил телеканал, передает РИА Новости.

Сообщений о жертвах, пострадавших и разрушениях не поступало.

Как ранее сообщал "Вестник Кавказа", по последним данным, в результате землетрясения в Турции погибло 35 тыс человек, число жертв продолжает расти.

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