СМИ: юго-восток Турции продолжает трясти

Опубликовано: 10:28, 15 фев 2023 (UTC+3 MSK)

В эпицентре мощных разрушительных землетрясений, потрясших юго-восток Турции, сегодня был зафиксирован новый сильный афтершок.

Сейсмологи сегодня зафиксировали новый афтершок в турецкой провинции Кахраманмараш, ставшей эпицентром разрушительных землетрясений, потрясших юго-восток Турции полутора неделями ранее, сообщает турецкий телеканал TRT Haber.

"Афтершок магнитудой 4,6 произошел в Кахраманмараше", - сообщил телеканал, передает РИА Новости.

Сообщений о жертвах, пострадавших и разрушениях не поступало.

Как ранее сообщал "Вестник Кавказа", по последним данным, в результате землетрясения в Турции погибло 35 тыс человек, число жертв продолжает расти.