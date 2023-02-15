Сочи приходит в себя после снегопада

Опубликовано: 10:06, 15 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Коммунальные службы Сочи устраняют последствия мощного снегопада, обрушившегося на Кубань, который шел всю ночь и затронул инфраструктуру города-курорта.

Погода устроила испытание не только Сочи, но и всей Кубани: сильный снегопад, начавшийся в крае минувшим вечером, продолжался всю ночь, в Сочи пострадал ряд объектов инфраструктуры, сообщил мэр города Алексей Копайгородский.

Как там в Сочи?

Больше всего досталось Лазаревскому району, где выпало около 40 мм осадков. На дорогах города всю ночь работала техника, вышедшая, как только начался снегопад – это 70 снегоуборщиков и 150 человек, которые расчищали тротуары и проходы к социальным объектам, - написал Копайгородский в своем Telegram-канале, передает "Интерфакс".

Тем не менее, не обошлось без коммунальных аварий - упавшие деревья и налипание снега на проводах стали причиной нарушений работы линий электропередачи Солохаульского и Кировского сельских округов, сейчас там работают аварийные бригады энергетиков. Упавшее дерево также повредило газопровод, его восстановлением уже занимаются специалисты.

Множество упавших деревьев на федеральной трассе А-147 - более 30 уже убрали, работа продолжается. Аварийные остановки транспорта спровоцировали пробки, из-за чего на наиболее проблемном участке в районе Волконки даже пришлось развернуть пункт обогрева.

Ситуация на дорогах

Всего в городе ночью на дорогах края работало 318 единиц техники, работы по расчистке дорог продолжаются.

Кубанские метеорологи сообщили, что на горных склонах в окрестностях Сочи выпало до 45 сантиметров снега, сейчас высота снежного покрова на склонах составляет от 133 до 289 см.

Из-за снегопада в 4 часа утра был закрыт перевал на автодороге Джубга – Сочи, а в 06:40 частично перекрыли движение транспорта в сторону Туапсе на федеральной автодороге Джубга – Сочи – Абхазия.

В отдельных западных, центральных, северных, восточных, юго-восточных, южных районах края, на побережье и в горном кластере Сочи снегопад продолжается.

Напомним, накануне "Вестник Кавказа" сообщал, что синоптики Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды дали неблагоприятный прогноз по погоде на вторую половину дня, пояснив, что периферия бушующего на Ставрополье циклона начала быстро смещаться в сторону Краснодарского края.