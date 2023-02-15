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Галилейское море стало полнее на 0,5 дюйма

Галилейское море стало полнее на 0,5 дюйма
Галилейское море поднялось на полдюйма.

За минувшие сутки уровень Галилейского моря поднялся на полдюйма, сообщает пресс-служба Управления водных ресурсов Израиля. 
Сейчас уровень Галилейского моря или Тивериадского озера составляет 210 275 - ниже уровня моря. Таким образом, с минимальной отметки в этом году уровень поднялся на 28,5 см. 
Напомним, что протяженность находящегося на севере Израиля озера составляет примерно 21 км, глубина 50 м, а ширина 11-12 км.
Ранее «Вестник Кавказа» выяснял, за сколько можно купить и снять жилье в Израиле.  
 

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