Галилейское море стало полнее на 0,5 дюйма

Опубликовано: 9:45, 15 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Галилейское море поднялось на полдюйма.

За минувшие сутки уровень Галилейского моря поднялся на полдюйма, сообщает пресс-служба Управления водных ресурсов Израиля.

Сейчас уровень Галилейского моря или Тивериадского озера составляет 210 275 - ниже уровня моря. Таким образом, с минимальной отметки в этом году уровень поднялся на 28,5 см.

Напомним, что протяженность находящегося на севере Израиля озера составляет примерно 21 км, глубина 50 м, а ширина 11-12 км.

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