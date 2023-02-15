Как Москва меняется для туристов-мусульман?

Опубликовано: 9:49, 15 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Москва как турпродукт продвигается в мусульманских странах, рестораны предлагаю халяльные блюда, отели закупают Кораны и молельные коврики.

Туристический сектор Москвы меняется, чтобы стать более привлекательным и комфортным для туристов-мусульман, об этом сообщила глава управления по взаимодействию с зарубежной туротраслью проектного офиса комитета по туризму столицы Юлия Сюндюкова.

Состоялась презентация Москвы в Катаре и ОАЭ, местные туристические фирмы проявляют интерес к данному направлению.

Москву активно продвигают на Ближнем Востоке. В настоящее время рестораны готовы предложить туристам из мусульманских стран халяльное меню, а столичные отели закупают для таких постояльцев Кораны и молельные коврики. В Москве также могут появиться указатели на арабском, добавила Сюндюкова, передает РИА Новости.

Туристы из мусульманских стран проявляют интерес и к другим городам России, спросом пользуется программа "Москва+" с дополнительными турами в Казань или в Чечню.

Ранее «Вестник Кавказа» сообщал, что Саудовская Аравия в 2023 году восстановит полную квоту на хадж для мусульман из России.