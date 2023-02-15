Кыргызстан тряхнуло землетрясение

Опубликовано: 8:32, 15 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Сейсмологи зафиксировали в Кыргызстане подземные толчки силой 4,2 балла.

Сеть сейсмических станций МЧС Казахстана сообщает о землетрясении, случившемся в среду утром.

Подземные толчки магнитудой 4,2 случились в 09.24 по местному времени. Эпицентр находился на глубине 5 км на территории Кыргызстана. Землетрясение не было ощутимым. Разрушений и пострадавших нет.

Ранее «Вестник Кавказа» писал, что катастрофическое землетрясение произошло 6 февраля на территории Турции, число жертв в Турции и Сирии приближается к 40 тыс человек.