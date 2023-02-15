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Туризм России и Ирана ждет большой всплеск

Туризм России и Ирана ждет большой всплеск
Отмена виз сделает турпоездки в Иран интересными для россиян, также вырастет иранский турпоток в Россию.

Вскоре россияне будут скупать путевки в Иране, считают в АТОР. Всплеск интереса к данному направлению ожидается в связи с планируемой отменой виз.

Российская сторона уже готовится к росту популярности туризма в Иран. Как рассказала глава АТОР Майя Ломидзе, сформирован список туроператоров, выполнены все условия, "все находится на иранской стороне".

Она добавила, что интерес к взаимному туризму у граждан России и Ирана чрезвычайно высок, есть большой потенциал для развития.

В настоящее время иранские туристы - редкие гости в России, страна не входит в топ-10 популярных у иранцев направлений, отметила Ломидзе.

«Вестник Кавказа» писал ранее, что безвизовый режим между Россией и Ираном может начать действовать уже в 2023 году.

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