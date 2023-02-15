Под санкции ЕС могут попасть "Тинькофф банк" и ФНБ

Опубликовано: 7:36, 15 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Три российских банка и ФНБ могут попасть под санкции ЕС в ближайшее время.

Согласно проекту десятого пакета европейских санкций против России, рестрикции планируется ввести против "Тинькофф банка", Альфа-банка, Росбанка и Фонд национального благосостояния (ФНБ). Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Евросоюза планирует ввести «юбилейные» антироссийские санкции к 24 февраля.

Также Bloomberg передает, что новые санкции могут включить меры, принуждающие банки предоставлять информацию об активах Центробанка России.

Известно, что Европа намерена ограничить российские экспорт и импорт и расширить «черный» список россиян.

Как писал ранее «Вестник Кавказа», в новый пакет антироссийских санкций ЕС решил не включать ограничения в отношении Газпрома и Росатома.