Под санкции ЕС могут попасть "Тинькофф банк" и ФНБ

Три российских банка и ФНБ могут попасть под санкции ЕС в ближайшее время.
Согласно проекту десятого пакета европейских санкций против России, рестрикции планируется ввести против "Тинькофф банка", Альфа-банка, Росбанка и Фонд национального благосостояния (ФНБ). Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Евросоюза планирует ввести «юбилейные» антироссийские санкции к 24 февраля.
Также Bloomberg передает, что новые санкции могут включить меры, принуждающие банки предоставлять информацию об активах Центробанка России.
Известно, что Европа намерена ограничить российские экспорт и импорт и расширить «черный» список россиян.
Как писал ранее «Вестник Кавказа», в новый пакет антироссийских санкций ЕС решил не включать ограничения в отношении Газпрома и Росатома.