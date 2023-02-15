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Легкий мороз и северный ветер ожидаются в Москве

Легкий мороз и северный ветер ожидаются в Москве
Синоптики рассказали о погоде в столичном регионе в среду.

По данным Гидрометцентра России, в среду в Москве будет стоять облачная погода и небольшой мороз. Также горожан предупреждают о гололедице.

В столице днем будет облачно, местами вероятны небольшие осадки в виде снега, температура воздуха составит около 2-4 градусов ниже нуля. В Подмосковье днем минус 1-6. Гололедица. Северный ветер с порывами до 15 м/с может привести к тому, что по ощущениям будет казаться, что на улице значительно  холоднее.

Атмосферное давление в середине дня составит 753 мм ртутного столба.

Ранее «Вестник Кавказа» сообщал, что погода в Москве всю неделю будет нестандартная, комфортно станет к выходным.

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