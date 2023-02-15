Харибский перевал снова доступен для движения

Перевал оставался недоступным из-за неблагоприятных погодных условий. Расчистить ведущую к перевалу трассу мешала снежная буря.
Высокогорный Харибский перевал в Дагестане вновь доступен для проезда, сообщает администрация Гумбетовского района.
Движение по трассе Хасавюрт - Тлох, которая ведет через перевал, было запрещено в течение суток.
В понедельник, 13 февраля, снегопад сделал невозможным движение по дороге Хасавюрт – Тлох. Перевал временно закрыли, так как снежная буря мешала расчистить трассу.
Напомним, как сообщал "Вестник Кавказа", ранее из-за неблагоприятных погодных условий для грузового транспорта закрыли участок трассы между Владикавказом и Ларсом на выезд из России.