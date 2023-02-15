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Харибский перевал снова доступен для движения

Харибский перевал снова доступен для движения
Перевал оставался недоступным из-за неблагоприятных погодных условий. Расчистить ведущую к перевалу трассу мешала снежная буря.

Высокогорный Харибский перевал в Дагестане вновь доступен для проезда, сообщает администрация Гумбетовского района.

Движение по трассе Хасавюрт - Тлох, которая ведет через перевал, было запрещено в течение суток.

В понедельник, 13 февраля, снегопад сделал невозможным движение по дороге Хасавюрт – Тлох. Перевал временно закрыли, так как снежная буря мешала расчистить трассу.

Напомним, как сообщал "Вестник Кавказа", ранее из-за неблагоприятных погодных условий для грузового транспорта закрыли участок трассы между Владикавказом и Ларсом на выезд из России.

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