Харибский перевал снова доступен для движения

Опубликовано: 4:05, 15 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Перевал оставался недоступным из-за неблагоприятных погодных условий. Расчистить ведущую к перевалу трассу мешала снежная буря.

Высокогорный Харибский перевал в Дагестане вновь доступен для проезда, сообщает администрация Гумбетовского района.

Движение по трассе Хасавюрт - Тлох, которая ведет через перевал, было запрещено в течение суток.

В понедельник, 13 февраля, снегопад сделал невозможным движение по дороге Хасавюрт – Тлох. Перевал временно закрыли, так как снежная буря мешала расчистить трассу.

Напомним, как сообщал "Вестник Кавказа", ранее из-за неблагоприятных погодных условий для грузового транспорта закрыли участок трассы между Владикавказом и Ларсом на выезд из России.