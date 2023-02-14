Экологические настольные игры разработают дети на Кубани

Настольные игры, посвященные экологической осознанности, создадут школьники в Краснодаре в рамках проекта организации "Чистая среда".
Создание игр
В нем примут участие не менее 50 учеников 7-11 классов. Набор участников ведется в течение февраля.
Затем, с 1 марта по 26 мая, дети узнают о мусорных проблемах региона и о том, как вести экологичный образ жизни.
Три онлайн-консультации для них проведет эксперт по созданию настольных игр Юрий Ямщиков, он же будет проверять промежуточные результаты.
Определение победителя
После этого, 27-28 мая, пройдет представление готовых игр. Победителя выберет "Чистая среда".
В течение лета над игрой поработают специалисты, после чего ее выпустят в 50 экземплярах.
Распространение выигравшей "настолки"
Наконец, с 1 сентября до Нового года будет устроено не менее 10 партий, в которых сразятся 200 детей. Когда проект завершится, материалы игры будут опубликованы в свободном доступе, передает портал "Юга.ру". "Настолку" будут дарить и жителям поселков и хуторов Кубани.
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