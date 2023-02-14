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Экологические настольные игры разработают дети на Кубани

Экологические настольные игры разработают дети на Кубани
Общественная организация "Чистая среда" поможет краснодарским школьникам придумать настольные игры, которые помогут научить раздельному сбору мусора не только детей, но и взрослых.

Настольные игры, посвященные экологической осознанности, создадут школьники в Краснодаре в рамках проекта организации "Чистая среда".

Создание игр

В нем примут участие не менее 50 учеников 7-11 классов. Набор участников ведется в течение февраля.

Затем, с 1 марта по 26 мая, дети узнают о мусорных проблемах региона и о том, как вести экологичный образ жизни.

Три онлайн-консультации для них проведет эксперт по созданию настольных игр Юрий Ямщиков, он же будет проверять промежуточные результаты.

Определение победителя

После этого, 27-28 мая, пройдет представление готовых игр. Победителя выберет "Чистая среда".

В течение лета над игрой поработают специалисты, после чего ее выпустят в 50 экземплярах.

Распространение выигравшей "настолки"

Наконец, с 1 сентября до Нового года будет устроено не менее 10 партий, в которых сразятся 200 детей. Когда проект завершится, материалы игры будут опубликованы в свободном доступе, передает портал "Юга.ру". "Настолку" будут дарить и жителям поселков и хуторов Кубани.

Как сообщал ранее "Вестник Кавказа", в Северной Осетии из сданных на переработку новогодних елок сделают биокомпост.

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