Экологические настольные игры разработают дети на Кубани

Опубликовано: 23:45, 14 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Общественная организация "Чистая среда" поможет краснодарским школьникам придумать настольные игры, которые помогут научить раздельному сбору мусора не только детей, но и взрослых.

Настольные игры, посвященные экологической осознанности, создадут школьники в Краснодаре в рамках проекта организации "Чистая среда".

Создание игр

В нем примут участие не менее 50 учеников 7-11 классов. Набор участников ведется в течение февраля.

Затем, с 1 марта по 26 мая, дети узнают о мусорных проблемах региона и о том, как вести экологичный образ жизни.

Три онлайн-консультации для них проведет эксперт по созданию настольных игр Юрий Ямщиков, он же будет проверять промежуточные результаты.

Определение победителя

После этого, 27-28 мая, пройдет представление готовых игр. Победителя выберет "Чистая среда".

В течение лета над игрой поработают специалисты, после чего ее выпустят в 50 экземплярах.

Распространение выигравшей "настолки"

Наконец, с 1 сентября до Нового года будет устроено не менее 10 партий, в которых сразятся 200 детей. Когда проект завершится, материалы игры будут опубликованы в свободном доступе, передает портал "Юга.ру". "Настолку" будут дарить и жителям поселков и хуторов Кубани.



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