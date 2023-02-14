Полад Бюльбюль оглы посетил посольство Турции в России

Опубликовано: 22:54, 14 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Вместе с Поладом Бюльбюль оглы посольство посетили советники-посланники азербайджанской дипмиссии Исмаил Асадов и Акшин Алиев.

Во вторник, 14 февраля посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль оглы и советники-посланники посольства Исмаил Асадов и Акшин Алиев посетили посольство Турецкой Республики в Москве. Об этом говорится в сообщении, распространенном посольством Азербайджана в России.

В ходе визита Полад Бюльбюль оглы выразил соболезнования народу Турции в связи с приведшим к многочисленным жертвам землетрясениями, случившимися 6 февраля, и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Посол подчеркнул, что с первых минут трагедии по поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева и первого вице-президента страны Мехрибан Алиевой в район землетрясения и для находящихся там людей была направлена вся необходимая помощь, которая продолжается и по сей день. Азербайджанский народ мобилизовался для того, чтобы оказать всевозможную поддержку пострадавшим от землетрясения районам и населению. Проживающие в России азербайджанцы также проявили солидарность и, используя свои возможности, оказали Турции гуманитарную и финансовую помощь. К этой доброй миссии присоединились и сотрудники Посольства Азербайджана.

В свою очередь, посол Турции в России Мехмет Самсар выразил глубокую признательность Поладу Бюльбюль оглы, сотрудникам посольства и каждому азербайджанцу за поддержку.

Напомним, как сообщал ранее "Вестник Кавказа", несколько разрушительных землетрясений произошло в Турции 6 февраля. Магнитуда одного из них составила 7,7, а второго – 7,6. Согласно последним данным, подземные толчки унесли в Турции жизни свыше 35 тыс человек, а в Сирии – почти 5 тыс человек.