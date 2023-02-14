Узбекистан выбирает ЗОЖ

Опубликовано: 22:42, 14 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Движение за здоровый образ жизни появится в Узбекистане.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев анонсировал появление в стране общенационального движения "Правильное питание и ЗОЖ".

Он отметил, что появление движения о здоровом образе жизни вызвано тем, что сегодня 56% граждан страны страдают избыточным весом, а 30% - хроническими заболеваниями.

Глава государства поручил повысить качество обслуживания людей в больницах и понизить смертность в стране от онкологических, сердечно-сосудистых и эндокринных заболеваний.

Ранее, как сообщал "Вестник Кавказа", Мирзиеев поддержал предложение узбекских ремесленников о введении в школах страны обучение народным ремеслам.