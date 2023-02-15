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19 объектов культурного наследия Азербайджана, признанных ЮНЕСКО

Екатерина Винник, специально для "Вестника Кавказа"
19 объектов культурного наследия Азербайджана, признанных ЮНЕСКО
Азербайджан оказался в первой десятке стран по количеству объектов уникального нематериального наследия, входящих в одноименный список ЮНЕСКО. Все 19 объектов Азербайджана, включенных в список Нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, можно разделить на несколько категорий.

Музыка и танцы

Мугам

Мугам - жанр традиционной азербайджанской музыки, первые упоминания о котором датируются ранним средневековьем. Мугам неразрывно связан с формированием азербайджанских этноса и культуры. Во многом представляющий собой импровизацию мугам зачастую сопровождается вокальным исполнением.

Интересный факт: первая опера в исламском мире, ”Лейли и Меджнун” Узеира Гаджибекова, создана на основе мугама.

Тар и кяманча

Исполнение мугама невозможно без таких музыкальных инструментов как тар и кяманча. Струнные щипковые инструменты, уникальные по своему строению и звучанию снискали любовь исполнителей традиционной музыки по всему континенту - от Ирана до Греции. Трудоемкий и тщательный процесс изготовления данных инструментов, также включен в список Нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Интересный факт: тар изображен на почтовой марке СССР 1990-го года

Яллы

Традиционный азербайджанский танец оказался в списке ЮНЕСКО в 2018 году с пометкой ”нуждающийся в срочной охране”. Один из наиболее популярных хороводных танцев Азербайджана зачастую исполняется на торжествах и праздниках. Число участников танца не ограничено.

Интересный факт: в середине декабря прошлого года экоактивисты, протестующие против незаконной эксплуатации полезных ископаемых на территории Азербайджана, спонтанно станцевали яллы.

Поэзия, литература и изобразительное искусство

Искусство ашугов

Уникальное искусство ашугов, попавшее в список ЮНЕСКО еще в 2009 году, символ азербайджанской культуры. Устная музыкальная форма представляет собой мини-спектакль, где ашуг - бард под аккомпанемент саза исполняет или рассказывает поэтическое произведение.

Интересный факт: в 2009 году азербайджанские ашуги выступили в Лувре.

Сказания о Ходже Насреддине

Притчи о Ходже Насреддине - фольклорная традиция, объединяющая Ближний Восток и попавшая в список ЮНЕСКО как объект нематериального культурного наследия сразу 7 стран: Азербайджана, Турции, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Остроумные и мудрые миниатюры рассказывают о герое Насреддине, который из любой ситуации может найти выход.

Интересный факт: киностудия Bazelevs планирует снять анимационный фильм ”Ходжа Насреддин” с участием Азербайджана, Турции, Узбекистана и Киргизии.

Эпос ”Китаби деде Коркуд”

Произведение, рассказывающее о героизме и мудрости азербайджанского народа, известно в письменной форме по Дрезденской рукописи и Ватиканскому варианту. Исследователи, занимавшиеся изучением эпоса, ставят его в один ряд с другими народными сказаниями, получившими всемирную известность. В ”Китаби деде Коркуд” повествуется о жизни огузов и утверждении их власти на кавказских землях.

Интересный факт: Эвлия Челеби, путешественник XVII века, предполагал, что могила деда Коркуда находится в Дербенте.

Искусство миниатюры

Искусство миниатюры, внесенное в репрезентативный список ЮНЕСКО по заявке четырех стран - Азербайджана, Турции, Ирана и Узбекистана - появилось в Азербайджане в виде  иллюстраций к книгам в начале XIII века.  Исторический центр азербайджанской миниатюры - город Тебриз.

Интересный факт: Одним из ключевых элементов искусства миниатюры является размер изображаемых героев: чем важнее персонаж, тем он больше.

Ремесла

Азербайджанское ковроткачество, искусство изготовления кялагаи - традиционных шелковых платков - и шелководство также включены в список ЮНЕСКО.

Азербайджанские ковры известны на весь мир, и технология их изготовления по сей день передается из поколения в поколение, также как, и искусство создания шелковых платков кялагаи. Азербайджан считается одним из главных центров изготовления ковров в мире, и многие известные музеи гордятся тем, что в их коллекциях есть азербайджанские образцы.

Интересный факт: ткач кялагаи Насир Абдулазиз в 1862 году на Международной выставке в Лондоне получил серебряную медаль за свои изделия.

Искусство медного производства в Лагиче

было внесено в список ЮНЕСКО в 2015 году. Город ”сорока ремесел" Лагич  с давних времен славится производством холодного оружия и посуды, богато украшенных гравированным орнаментом, отражающим традиции и культуру азербайджанского народа. Секреты ремесла передаются от отца к сыну.

Интересный факт: считается, что медная посуда из Лагича обладает целебными свойствами.

Игры и спортивные соревнования

Човган

Конное поло появилось благодаря древней азербайджанской командной игре човган, которая на территории современного Азербайджана была популярна уже в раннем средневековье. В Човган играли всадники на карабахских лошадях. Човган упоминается в эпосе ”Китаби деде Коркуд”, Низами Гянджеви рассказал об этом виде спорта на страницах своего произведения ”Хосров и Ширин”, а в список ЮНЕСКО игра попала в 2013 году.

Интересный факт: в конце января команда Азербайджана выиграла кубок мира по снежному поло.

Пехлеванство, традиционные игры и виды спорта "зорхана"

совсем недавно вошли в список ЮНЕСКО: в конце 2022 года. Пехлеванство включает в себя игры и виды спорта с использованием снарядов, похожих на средневековое оружие. Соревнования проходят под аккомпанемент барабанов.

Интересный факт: ”пехлеван” в переводе с тюркского означает ”силач, богатырь”.

Кухня

В список ЮНЕСКО попали два блюда традиционной азербайджанской кухни - лаваш и долма, а также культура чая.

Культура чая, оказавшаяся среди объектов нематериального наследия по инициативе Азербайджана и Турции, важный обычай и символ гостеприимства в кавказской стране. По традиции, азербайджанский чай достаточно крепкий и зачастую подается в стакане армуду, напоминающем по форме грушу.

Интересные факты: с давних времен лаваш используют в качестве ложки, а статус долмы, как национального блюда, пыталась оспорить Армения.

Праздники

Праздник граната, нар-байрамы, традиционно отмечаемый в октябре-ноябре в Гейчае, оказался в списке ЮНЕСКО в 2020 году. Гранат - один из важнейших символов Азербайджана, обозначающих плодородие и богатство. Считается, что Азербайджан - родина не менее 200 сортов граната.

Интересный факт: на фестивале в Гейчае проходят соревнования по скоростному поеданию гранатов.

Заявку на включение Новруза в список ЮНЕСКО подали целых 12 стран: Азербайджан, Афганистан, Индия, Иран, Ирак, Казахстан, Киргизия, Пакистан, Таджикистан, Туркменистан, Турция и Узбекистан. Праздник весны или новый год в Азербайджане продолжается две недели, а одна из главных традиций - торжество в кругу семьи за праздничным столом с традиционными блюдами.

Важный факт: в этом году Новруз начнется 21 марта в 12:24 по мск.

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