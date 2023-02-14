Глава Кабардино-Балкарии помог погорельцам из Аргудана

Опубликовано: 22:34, 14 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Семья из 11 человек оказалась на улице из-за пожара.

Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков оказал помощь семье из 11 человек, потерявшей дом при пожаре в Аргудане. Сейчас семья проживает у родственников.

Коков передал личные финансовые средства главе семьи, также Резервный фонд правительства республики выделил деньги для помощи погорельцам.

Кроме того, в строительстве дома семье помогут другие представители власти республики.

Ранее «Вестник Кавказа» писал о том, что в Махачкале начали выплачивать компенсации жителям сгоревших квартир.