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Глава Кабардино-Балкарии помог погорельцам из Аргудана

Глава Кабардино-Балкарии помог погорельцам из Аргудана
Семья из 11 человек оказалась на улице из-за пожара.

Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков оказал помощь семье из 11 человек, потерявшей дом при пожаре в Аргудане. Сейчас семья проживает у родственников.

Коков передал личные финансовые средства главе семьи, также Резервный фонд правительства республики выделил деньги для помощи погорельцам.

Кроме того, в строительстве дома семье помогут другие представители власти республики.

Ранее «Вестник Кавказа» писал о том, что в Махачкале начали выплачивать компенсации жителям сгоревших квартир.

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