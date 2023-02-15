В Баку покажут «Аиду» с участием приглашенных звезд

Опубликовано: 2:05, 15 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Бакинская публике 25 февраля сможет насладиться оперой «Аида» с участием Иракли Кахидзе и Аваза Абдуллаева.

Опера "Аида" Джузеппе Верди с участием приглашенных солистов будет представлена 25 февраля в Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета в Баку.

Солисты Национальной оперы Мангейма (Германия), лауреаты международных конкурсов примут участие в спектакле. Партию Радамеса исполнит Иракли Кахидзе, партию Амонасро - народный артист Азербайджана Аваз Абдуллаев.

Также в постановке задействованы ведущие солисты театра. Дирижером выступит Эйюб Гулиев, музыкальный руководитель театра.

Ранее «Вестник Кавказа» сообщал, что 22 и 23 февраля Эйюб Гулиев встанет к дирижерскому пульту в Мариинском театре в Санкт-Петербурге, российских зрителей ждет балет «Тысяча и одна ночь» Фикрета Амирова.