Власти Казахстана усилят безопасность в школах страны 

Опубликовано: 21:55, 14 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Казахстанские дети менее всех защищены от проявлений агрессии и терроризма, и вопросом усиления их безопасности озабочено правительство страны.

Нынешняя непростая ситуация требует усилить контроль за безопасностью школьников, увеличить в школах страны количество контрольных видеокамер и усилить контроль на входе в них, поручил правительству премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов.

Вопрос безопасности в школах волнует всех, у кого есть дети, и даже внутри школы есть риски такого плана, - отметил премьер на заседании правительства, призвав вновь пересмотреть вопросы безопасности и провести проверку всех учебных заведений, передает Sputnik Казахстан.

Также министерству внутренних дел и чрезвычайных ситуаций поручено разработать уроки безопасности, благодаря которым дети будут четко знать, как вести себя в разных жизненных ситуациях, добавил глава Кабмина.



Напомним, ранее "Вестник Кавказа" писал о том, власти Казахстана намерены срочно строить и вводить в эксплуатацию новые школы, иначе через два года дефицит ученических мест в стране достигнет 1,2 млн.