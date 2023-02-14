РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Руководство "Нефтчи" продолжает укреплять команду

Руководство &quot;Нефтчи&quot; продолжает укреплять команду
Бакинцы нацелились на хавбека из России и планируют продлить контракт с хорватским голкипером.

Полузащитник "Академии Кубани" Садыг Багиев может продолжить карьеру в Азербайджане, пишут местные СМИ.

Интерес к 19-летнему хавбеку, на счету которого две игры в составе юношеской сборной Азербайджана (U-19), проявляет "Нефтчи". Трансфер может случиться по окончании нынешнего сезона.

Руководство "Нефтчи" также намерено пролонгировать соглашение с голкипером Иваном Бркичем. Ожидается, что 27-летний вратарь продлит контракт в ближайшее время.

Напомним, как сообщал "Вестник Кавказа", в январе состав "Нефтчи" пополнил французский хавбек Килан Лебон. При этом команду покинул ганский форвард Годсвей Доньо.

Читайте нас в Дзен Новости Google News
1005 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version