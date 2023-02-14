В Кабардино-Балкарии в течение двух лет появятся почти 20 новых школ

Опубликовано: 19:50, 14 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Общеобразовательные учреждения будут рассчитаны на 11 тыс мест. Строительство семи из них началось в 2022 году.

В Кабардино-Балкарии к 2025 году завершится строительство 17 новых школ, информирует пресс-служба правительства региона.

Благодаря новым общеобразовательным учреждениям в республике появятся еще 11 тыс ученических мест.

В пресс-службе отметили, что сейчас в Кабардино-Балкарии ведется строительство 8 новых школ. К строительству еще 9 общеобразовательных учреждений на 5150 мест приступят в течение этого года.

В каждой из 17 новых школ будут современные классы, столовые, спортивные и актовые залы. На территориях планируется создать зоны отдыха и для занятий физкультурой.

Напомним, как сообщил ранее "Вестник Кавказа", в этом году в Кабардино-Балкарии выделят дополнительно 1,5 млрд рублей на зарплату учителям.