Иран нарастит добычу газа на 50%

Опубликовано: 18:44, 14 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Тегеран планирует нарастить газодобычу на 50% к 2031 году.

Заместитель министра нефти и гендиректор Национальной иранской нефтяной компании (NIOC) Мохсен Ходжасте-Мехр заявил о том, что страна увеличу добычу газа на 50% к 2031 году.

Ходжасте-Мехр отметил, что этот проект "потребует около $70 млрд инвестиций".

Также он отметил, что компания нарастит объем добычи газа в центральных районах страны до 142 млн куб м и инвестировать $3,6 млн в 13 газовых месторождений.

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