В СКФО сформируется второй казачий добровольный батальон

Опубликовано: 18:33, 14 фев 2023 (UTC+3 MSK)

В батальон войдут около 400 человек.

Второй казачий добровольческий батальон будет сформирован в СКФО. В состав подразделения войдет около 400 человек из разных регионов России.

В пресс-службе аппарата полномочного представителя президента в СКФО уточнили, что войдут добровольцы из Крыма, Калининградской области, Санкт-Петербурга, Сахалина и других территорий.

Кроме того, стало известно о старте программ по ресоциализации казаков, которые выполняли боевые задачи в составе батальона "Терек".

Ранее «Вестник Кавказа» писал о том, что призывники в Дагестане будут получать бесплатную юридическую поддержку.