Врач рассказал, как не нужно праздновать День влюбленных

Романтический ужин 14 февраля может стать опасным для здоровья, если будет одновременно включать сладости и шампанское, предупредил главный внештатный психиатр-нарколог подмосковного Минздрава Виталий Холдин.
По словам врача, в любой день, не только в День влюбленных, одновременное потребление спиртных напитков и сладостей негативно сказывается на печени. Также от комбинации шампанского с тортами и конфетами страдает поджелудочная железа. Кроме того, такое меню романтического ужина увеличивает риск развития сахарного диабета второго типа.
День всех влюбленных специалист рекомендует отметить совместной прогулкой, походом в кино или домашним вечером наедине.
Ранее «Вестник Кавказа» сообщал, что к 14 февраля в России выросли продажи товаров для хобби, свечей, ароматов для дома.