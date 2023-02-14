Врач рассказал, как не нужно праздновать День влюбленных

Опубликовано: 16:54, 14 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Опасные продукты для романтического ужина в День святого Валентина назвал врач, среди них конфеты и шампанское.

Романтический ужин 14 февраля может стать опасным для здоровья, если будет одновременно включать сладости и шампанское, предупредил главный внештатный психиатр-нарколог подмосковного Минздрава Виталий Холдин.

По словам врача, в любой день, не только в День влюбленных, одновременное потребление спиртных напитков и сладостей негативно сказывается на печени. Также от комбинации шампанского с тортами и конфетами страдает поджелудочная железа. Кроме того, такое меню романтического ужина увеличивает риск развития сахарного диабета второго типа.

День всех влюбленных специалист рекомендует отметить совместной прогулкой, походом в кино или домашним вечером наедине.

Ранее «Вестник Кавказа» сообщал, что к 14 февраля в России выросли продажи товаров для хобби, свечей, ароматов для дома.