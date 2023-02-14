Фокусы Еревана: Как Рубен Варданян снова оказался в Азербайджане? 

Беглый миллиардер Рубен Варданян, неделю назад депортированный из Азербайджана, вновь находится на азербайджанской земле. Как такое могло произойти, и что на самом деле творится сегодня в Карабахе?

Накануне армянские СМИ под видом проходного пресс-релиза опубликовали поразительную новость: беглый миллиардер Рубен Варданян провел совещание с другими главарями карабахских сепаратистов в Ханкенди. Поразительное в ней то, что неделей ранее те же СМИ сообщили о депортации Варданяна из Карабахского экономического района Азербайджана. Как же этот гражданин Армении, не имеющий права въезжать по Лачинской дороге в Азербайджан, вновь оказался на азербайджанской земле?

Ответ станет ясен, если проанализировать в совокупности публикации о выезде Варданяна из Азербайджана и его внезапном возникновении в Ханкенди. Во всех этих материалах обязательно присутствуют руководитель марионеток Еревана в Карабахе Араик Арутюнян и Москва. Изначально СМИ уверяли, что в Москву слетал Арутюнян, а вслед за ним в российской столице побывал Варданян – надо полагать, из Азербайджана обоих вывезли под видом гуманитарных грузов российские миротворцы. Теперь же армянские журналисты пишут, что оба вернулись в Ханкенди с некими инструкциями от неназванных лиц в Москве.

Что рассказывает Ереван

Почему эти поездки и переговоры стали достоянием общественности? Очевидно, потому что это выгодно Еревану. В чем же выгода? Во-первых, рассказывая через подконтрольные СМИ о "встречах в российских верхах" карабахских актеров, власти Армении стремятся создать иллюзию, что к сепаратистскому проекту Еревана в Карабахе каким-то образом причастна Россия. Цель – попытаться хоть как-то ослабить российско-азербайджанские связи в надежде, что в Баку этим публикациям поверят. Армения сейчас очень сильно испортила отношения с Россией и, не умея исправлять свои ошибки, хочет симметрично испортить отношения России с Азербайджаном.

Во-вторых, повествуя о свободном передвижении по Лачинской дороге военных преступников, как Араик Арутюнян, и нелегальных мигрантов-грабителей, как Рубен Варданян, Ереван нацеливается на формирование еще одной иллюзии – будто Лачинский коридор вновь действует бесконтрольно, а значит, акция протеста экоактивистов против незаконной добычи полезных ископаемых Азербайджана стала бесполезной. В Ереване видят, что никак не могут изменить ситуацию с протестами экологов у Лачинской дороги, поскольку все, на кого они надеялись, ограничились лишь формальными заявлениями по этому вопросу, а потому команда Никола Пашиняна решила создать видимость, что нелегалам снова открыта дорога в Азербайджан.

Это также работает на желание Еревана создать помехи в российско-азербайджанских контактах, поскольку единственный способ для Арутюняна и Варданяна проникнуть в Азербайджан на сегодня – в виде все того же гуманитарного груза в кузове грузового транспорта российских миротворцев. То есть общая картина складывается такая: анонимные москвичи вызвали Арутюняна и Варданяна к себе, те беспрепятственно выехали из Азербайджана, слетали в Москву, там им рассказали, что дальше делать в Карабахе, и оба вернулись в Ханкенди столь же беспрепятственно.

Что скрывает Ереван

Вот только у этой картины есть один большой недостаток: в Москве ни Арутюняна, ни Варданяна никто не видел. Есть лишь сообщения армянских СМИ об их визитах и тот факт, что в течение недели с лишним Рубен Варданян не появлялся на каких-либо фотографиях и не проявлял активности в соцсетях. Рубен Варданян не является проектом России в Карабахе, как и Араик Арутюнян, которого никогда в Москве не принимали официальные лица. Единственный интерес России в Карабахе – мирное завершение процесса реинтеграции армянского населения в азербайджанское общество и государство. Варданян проник в Ханкенди исключительно по собственной воле, и не с политическими задачами, а для грабежа золоторудного и медно-молибденового месторождений.

После того, как президент Владимир Путин удовлетворил прошение Варданяна о выходе из российского гражданства, поданное ради защиты его миллиарда долларов от западных санкций, бизнесмен утратил не просто связи, но и право на связи с российскими элитами, не бросившими родную страну в тяжелое время под угрозой финансового давления Запада. Потому в рассказы о том, что Варданян – это некий агент Москвы, могут верить разве что в самом Ереване, эти рассказы сочиняющем. Если он когда-нибудь в самом деле выедет из Азербайджана, открыто или в виде гуманитарного груза, путь обратно в Ханкенди для него будет закрыт. Москва не станет ради горняцких афер беглого миллиардера портить отношения с Баку, который ведет себя, в отличие от Еревана, как настоящий российский союзник.

Так в чем тогда фокус с возвращением Варданяна в Ханкенди? Все просто: Рубен Варданян никуда из Ханкенди не уезжал, и российские миротворцы его не возили ни к границе с Арменией, ни обратно. Очевидно, перед нами согласованная информационная кампания Еревана и его марионеток в Карабахе: Варданян на некоторое время перестал быть активным в соцсетях, возможно, заперся в своем особняке, а армянские СМИ написали, будто он в отъезде, да не где-нибудь, а в России – после чего он вновь вышел на люди, а журналисты по методичке написали, что на самом деле Варданян вернулся из Москвы в Ханкенди. Даже созданием фейковых фотографий присутствия миллиардера в России организаторы кампании не озаботились. Впрочем, ленивые подделки – это их авторский стиль.

В связи с этим армянским СМИ остается все меньше и меньше доверия. И даже если завтра что-то переменится в Николе Пашиняне и он объявит о мире с Азербайджаном, наблюдателям придется ждать, когда это сообщение подтвердят в Баку и Москве, ведь Ереван не отвечает за свои слова.

Ранее "Вестник Кавказа" сообщал о том, что Ереван пообещал передать Баку свою версию мирного договора, добавив, однако, что в нем будут содержаться недопустимые пункты о Карабахе, не имеющем отношения к армяно-азербайджанскому урегулированию.