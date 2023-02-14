Грипп отправил на "удаленку" школы в Северной Осетии

Опубликовано: 16:10, 14 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Непрекращающийся рост заболеваемости гриппом и ОРВИ среди школьников и студентов колледжей вынудил североосетинские власти перевести обучение на дистант.

Школы и колледжи Северной Осетии уходят на "удаленку" из-за множества заболевших гриппом и ОРВИ, сообщила министр образования региона Элла Алибекова.

По ее словам, заболеваемость не уменьшается, на уроки ходят очень мало детей. Более того, заражаются не только ученики, но и педагоги.

Министр отметила, что ограничения вводятся на период с 20 по 26 февраля, они помогут остановить эпидемический процесс.

Алибекова отметила, что на следующей неделе в понедельник, вторник и среду обучение пройдет в удаленном формате. Дни с 23 по 26 февраля - нерабочие праздничные по всей стране.

Чиновница уточнила, что в детсадах в рабочие дни откроются дежурные группы.

Как сообщал ранее "Вестник Кавказа", накануне глава Северной Осетии рассказал о тяжелой ситуации с заболеваемостью среди детей в республике. Сергей Меняйло не исключил возможности досрочного начала каникул.