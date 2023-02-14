Турция получит от Чечни 63 тонны гумпомощи

Опубликовано: 15:34, 14 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Самолеты гуманитарной помощью отправились в Турцию из Грозного.

В турецкий город Газиантеп, который пострадал от стихийного бедствия, вылетели два самолета с продовольствием от Чечни.

Отмечается, что пострадавшие граждане получат еду, теплые вещи, средства гигиену и многое другое. Вес помощи составил 63 т.

Стоит добавить, что расходы за гуманитарную помощь взяли на себя фонд имени Ахмата Кадырова и социальная организация "Хайра".

Ранее, как заявлял "Вестник Кавказа", гуманитарную помощь от Чечни получили жители сирийского Алеппо.