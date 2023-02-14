Турция получит от Чечни 63 тонны гумпомощи

Самолеты гуманитарной помощью отправились в Турцию из Грозного.
В турецкий город Газиантеп, который пострадал от стихийного бедствия, вылетели два самолета с продовольствием от Чечни.
Отмечается, что пострадавшие граждане получат еду, теплые вещи, средства гигиену и многое другое. Вес помощи составил 63 т.
Стоит добавить, что расходы за гуманитарную помощь взяли на себя фонд имени Ахмата Кадырова и социальная организация "Хайра".
Ранее, как заявлял "Вестник Кавказа", гуманитарную помощь от Чечни получили жители сирийского Алеппо.